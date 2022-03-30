Лавров: Украина демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса решены

Прогрессом на переговорах можно назвать подтверждение украинской стороной необходимости обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины, а также понимание Киевом того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», – цитирует его ТАСС.

В ходе переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский пояснял, что все украинские предложения будут изучены в Москве, и по ним будет дан ответ.

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