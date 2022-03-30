 

Лавров назвал переговоры РФ и Украины в Стамбуле «позитивным продвижением вперед»

30.03.2022, 18:25, Новости дня
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Москва расценивает результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле как позитивное продвижение вперед, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.

«То, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, неблокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, — я считаю это существенным прогрессом», – завил министр.  он отметил, что  также считает прогрессом «понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены».

Напомним, в ходе переговоров,  которые прошли 29 марта в Стамбуле, Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Мединский пояснял, что все украинские предложения будут изучены в Москве, и по ним будет дан ответ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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