 

Лавров указал на расхождение слов и дел у США

30.03.2022, 18:25, Новости дня
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Заявления американской стороны нередко расходятся с ее поступками, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о словах президента США Джо Байдена о том, что РФ должна доказать состоятельность своих предложений о снижении военной активности на киевском и черниговском направлениях.

«Не могу думать и фантазировать за президента США Джо Байдена, как и не могу фантазировать за госсекретаря Энтони Блинкена. Если говорить о том, у кого слова расходятся с делами, то я даже не хочу сейчас приводить огромное количество примеров, когда США говорили одно, а делали совсем другое», – цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, Министерство обороны РФ ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.

В среду ведомство сообщило о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что план заключался в том, чтобы заставить Киев сконцентрировать силы и ресурсы на этих направлениях, после чего использовать силу ВС РФ для освобождения Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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