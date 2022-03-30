Мнение: Антироссийские планы Германии, Катар не может заменить Россию и зелёная катастрофа из-за СПГ

1. Германия на днях выкатила планы по отказу от российских углеводородов. Мол, уже к концу 2022 года импорт из России значительно сократится, а через несколько лет будет полностью или почти полностью остановлен:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/naskolko-germaniia-zavisit-ot-nefti-gaza-i-uglia-iz-rossii-i-ot-chego-hochet-polnostiu-otkazatsia-623dd34bbc4c505a3bd5baf4

Уже к концу этого года немцы хотят довести долю импортируемого российского газа до 30%, нефти и угля до 25%. То есть всё равно огромная часть немецких энергоресурсов будет поставляться из России, при этом в условиях высоких цен мы успеем состричь с Германии немалые деньги (вероятно, больше, чем в прошлом году, несмотря на снижение физических объёмов).

А в конце года, сюрприз-сюрприз, начнётся отопительный сезон. Тогда немецкие мечты по диверсификации энергетики столкнутся с холодной реальностью.

О том, что будет через несколько лет, пока говорить рано, но некоторые тенденции можно предсказать уже сейчас. Немцы и прочие европейцы будут пытаться заместить российскую нефть и газ американскими и ближневосточными, но это снизит конкурентоспособность их экономик, так как российские поставки по трубопроводам дешевле. Кроме того, на фоне роста общемирового потребления свободных объёмов на рынке будет всё меньше и меньше: развивающиеся страны Азии и Африки будет жадно скупать все доступные углеводороды.

Так что планы Германии по избавлению от России либо провалятся, либо немцы будут вынуждены заплатить за это очень тяжёлую цену: затянуть пояса, понизить температуру в домах до 10-12 градусов, попрощаться с ростом экономики и промышленности, подорвать конкурентоспособность своего экспорта по сравнению с китайским.

2. Катар, – главный поставщик сжиженного природного газа на Ближнем Востоке, – скептически отнёсся к потугам европейцев срочно заменить российский газ арабским:

https://lenta.ru/news/2022/03/26/not_now/

Государственный министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил о невозможности быстрой замены российского газа в Европе энергоресурсом от других производителей. По его словам, на это потребуется пять-семь лет, сообщает в субботу, 26 марта, РИА Новости.

«Заменить российский газ в Евросоюзе быстро за один день не получится, на это требуется время, где-то пять-семь лет», — констатировал он.

Аль-Кааби уточнил, что до начала украинского кризиса Катар планировал поставлять в Европу 60 миллионов тонн сжиженного природного газа с увеличением этих мощностей к 2027 году до 126 миллионов тонн в год.

При этом, он заявил, что Катар готов принять участие в обеспечении дополнительных поставок в Европу по призыву США, однако, 85 процентов его экспорта сжиженного газа сейчас приходится на долгосрочные контракты по большей части с государствами Азии.

3. Переход на СПГ, что на арабский, что на американский, не радует радикальных зелёных. Ведь для такого перехода понадобится строительство новых СПГ-терминалов, однако европейские государства и бизнес едва ли пойдут на это без гарантий, что инвестиции в дорогостоящие терминалы полностью отобьются. То есть, без гарантий, что достаточно большие объёмы СПГ будут использоваться европейской экономикой на протяжении десятков лет, что их не будут пытаться ускоренно замещать ветряками и солнечными панелями:

https://lenta.ru/news/2022/03/27/katastropha/

Переход стран Европы с российского газа на американский приведет к глобальной климатической катастрофе. Такое заявление сделала старший директор по энергетическим кампаниям экологической организации Sierra Club Келли Шихан, передает британская газета The Guardian.

По мнению Шихан, дополнительная поставка европейским странам 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа из США и последующий за ней рост поставок до 50 миллиардов кубов в год могут продлить сроки отказа от ископаемых видов топлива на долгие годы.

«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа (из США в страны Европы — прим. «Ленты.ру») зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», — предрекла она.