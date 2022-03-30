Мнение: Трактор на минном поле…

28 марта «Новая» получила предупреждение Роскомнадзора. Уже второе в этом месяце.

После этого было принято решение приостановить выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания «специальной операции на территории Украины».

С начала спецоперации «Новая» была похожа на одинокий трактор с сеялкой на прицепе, работающий на минном поле.

Но мы смогли не подорваться на минах… Но тут начался обстрел прямой наводкой из пушек Роскомнадзора.

В общем, трактор временно заглушили…

Но когда завершится спецоперация, тракторист (редакция) вернется, запустит двигатель и трактор снова начнет пахать и сеять…

Сегодня на общем собрании трудового коллектива «Новой газеты» обсудили, как будем жить дальше…

После собрания сделали фотографию.

Надеюсь, что это не последняя фотография редакции «Новой газеты».

Фотография трактора отсюда

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