Мнение: Трактор на минном поле…
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28 марта «Новая» получила предупреждение Роскомнадзора. Уже второе в этом месяце.
После этого было принято решение приостановить выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания «специальной операции на территории Украины».
С начала спецоперации «Новая» была похожа на одинокий трактор с сеялкой на прицепе, работающий на минном поле.
Но мы смогли не подорваться на минах… Но тут начался обстрел прямой наводкой из пушек Роскомнадзора.
В общем, трактор временно заглушили…
Но когда завершится спецоперация, тракторист (редакция) вернется, запустит двигатель и трактор снова начнет пахать и сеять…
Сегодня на общем собрании трудового коллектива «Новой газеты» обсудили, как будем жить дальше…
После собрания сделали фотографию.
Надеюсь, что это не последняя фотография редакции «Новой газеты».
Фотография трактора отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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