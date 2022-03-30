 

Как поменять однушку на двушку без доплат

30.03.2022, 17:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейчас рынок недвижимости в России активно реагирует на ряд внешних факторов. Ипотечная ставка повысилась, а сама ситуация на рынке жилья весьма нестабильна. Разогретый льготной ипотекой рынок буквально остановился на полном ходу. Ключевая ставка выросла в 2,5 раза, до 20%. К чему же это приведет?

Со временем образуются новые тренды. По словам экспертов, россиянам скоро будет выгодно менять жилье. Все дело в том, что на рынке недвижимости сейчас особую ликвидность приобретают однокомнатные квартиры. Со временем однушка может стоить столько же, сколько и двушка. Россияне смогут выгодно обменять свою жилплощадь на более просторную в некоторых случаях даже без доплат.

Такая ситуация на рынке будет очень выгодна тем, у кого уже есть квартиры в собственности и кто хочет улучшить жилищные условия.

По словам председателя комитета по ипотеке Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максима Ельцова, переезд из однушки в двушку станет проще. В связи с этим эксперт призвал россиян активнее участвовать в цепочках по обмену жилья.

Ранее “Дни.ру” писали, каким образом будут начисляться штрафы за несвоевременную оплату за услуги ЖКХ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Личное: Научитесь у них главному

02.03 / «Явное неуважение к обществу и государству РФ»

04.07 / Мнение: В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым. Только их не спрашивали

19.12 / Врач Лапа предупредила об опасности приема витаминов при коронавирусе

20.10 / 36 лет спустя: как живут и выглядят звезды фильма “Самая обаятельная и привлекательная”

11.08 / Полмиллиона москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании

21.05 / На четвертый сезон конкурса “Лидеры России” подано 173 тысячи заявок

19.01 / Эксперт Ревин объяснил опасность езды на машине с поддержанием низких оборотов мотора

30.12 / Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи поздравил с Новым годом слушателей их первого подкаста: аудио

10.08 / В Роспотребнадзоре разработают индивидуальные лекарства для людей на ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика