 

Ким Кардашьян, подвинься: певица Лиззо запустила бренд корректирующего белья

30.03.2022, 17:35, Разное
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Певица Лиззо, известная в том числе и активным продвижением бодипозитива, выпускает на рынок бренд корректирующего белья. Об этом она рассказала в интервью американскому изданию NY Times. Бренд будет называться Yitty – это детское прозвище Мелиссы Вивиан Джефферсон (настоящее имя рэперши). Известно, что бренд будет создан совместно с компанией Fabletics Inc. 

К слову, Лиззо станет не только сооснователем марки, но и ее генеральным директором. А президентом Yitty стала бывший директор по маркетингу Fabletics, созданной, между прочим, голливудской звездой Кейт Хадсон, Кристен Дикстра. 

В первой коллекции планируют выпустить 100 моделей нижнего белья, которая будет поделена на три категории: Nearly Naked, Mesh Me и Major Label. Конечно, белье будет всех возможных размеров. 

Лиззо в белье своего бренда Yitty

По словам Лиззо, она мечтала создать свой бельевой бренд с 12 лет, и конкуренция ее совсем не смущает. Напомним, что среди американских звезд есть несколько, кто, помимо своей творческой деятельности, занимается и модным бизнесом. Так, Ким Кардашьян в сентябре прошлого года представила линейку базового нижнего белья SKIMS. В первой рекламной кампании снялись ее близкие – сестра Кортни Кардашьян и подруга Меган Фокс. А в марте этого года Ким показала и линию купальников бренда, правда, на сей раз коллекцию представила сама. 

Кроме того, свое белье выпускает и Рианна под брендом Savage x Fenty. В сентябре прошел очередной показ, в котором приняли участие мировые звезды подиума и сцены – Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, Синди Кроуфорд, дочь Мадонны Лурдес Леон и другие. Модель Эмили Ратажковски тоже не отстает: недавно она опубликовала кампейн весенней линейки своей марки купальников Emrata.

Кортни Кардашьян и Меган Фокс в рекламной кампании SKIMS



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