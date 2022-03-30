Стал известен пол будущего ребенка Ники Хилтон-Ротшильд

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Ники Хилтон-Ротшильд и ее супруг, финансист Джеймс Ротшильд скоро снова станут родителями – у пары, которая уже воспитывает двоих дочек, родится сын. Об этом журналистам рассказали бабушка и дедушка будущего малыша, родители Ники – Рик и Кэти Хилтон. Репортеры “поймали” пару на вечеринке Elton John AIDS Foundation Oscar 2022 и задачи прямой вопрос. Сначала мама Ники – 63-летняя Кэти – отметила, что ее дочь, будучи в положении, продолжает много работать, а затем неожиданно вмешался 66-летний Рик.

Я могу сказать, кто у нее там, – улыбнулся он, и быстро выпалил, – это мальчик! Это будет наш первый внук.

На всякий случай Рик уточнил, что Ники уже не скрывает от знакомых пол будущего ребенка, поэтому он и решил рассказать об этом прессе.

Напомним, что о третьей беременности 38-летней Ники Хилтон-Ротшильд стало известно в январе этого года. Об этом прессе сообщили ее представители. Спустя неделю она и сама поделилась со всеми этой радостной новостью, опубликовав “беременное” фото.

Кэти и Рик Хилтон Джеймс Ротшильд и Ники Хилтон

Отметим, что наследники одних из самых богатых династий Америки Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд сыграли свадьбу летом 2015 года в Лондоне. Роскошная церемония прошла по-королевски в Кенсингтонском дворце, в резиденции Кейт Миддлтон и принца Уильяма. К этому моменту Ники и Джеймс, которые познакомились на свадьбе модели Петры Экклстоун и Джеймса Станта, были вместе уже четыре года. Для Хилтон этот брак – второй. В 2004 году, расставшись с актером Йеном Сомерхолдером, Ники вышла замуж за бизнесмена Тодда Мейстера в одной из часовен Лас-Вегаса. Однако уже через три месяца после свадьбы супруги решили развестись.

Ники и Джеймс воспитывают двух дочерей – пятилетнюю Лили-Грейс Викторию и четырехлетнюю Теодору Мэрилин.

Ники Хилтон с детьми