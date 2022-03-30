Мнение: Закон о национализации собственности украинских жуликов и нацистов

Аксенов анонсировал разработку закона о национализации собственности украинских жуликов, олигархов и нацистов. Как в Крыму, так и на федеральном уровне.

Списки украинской собственности в Крыму уже составлены при помощи ФСБ. Соответственно, после принятия разработки и принятия закона, можно начинать отбирать, начиная с недвижимости Зеленского.

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