 

Стелс-омикрон – Личное мнение

30.03.2022, 17:15, Разное
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За всеми событиями прошедшего месяца мы все как-то даже забыли о пандемии коронавируса.


Фото: Соцсети

С начала прошло два года. Закончилась большая волна Омикрона. На этом — всё? Возможно, что нет.

В мире появилась следующая разновидность Омикрона — стелс. По предварительным данным, он похож на родительский штамм, только инкубационный период короче.

Точного ответа на вопрос, как реагируют на Стелс переболевшие и вакцинированные, пока нет. Вызовет он новую волну или нет, тоже можно пока лишь гадать.

Теперь уже всем понятно, что коронавирус уже никуда не денется. Он, скорее всего, перейдёт в разряд сезонных заболеваний, будет протекать легче, но полностью не исчезнет.

К чему это я вдруг вспомнила о коронавирусе? Мне интересно, а как изменились ваши представления о гигиене за два года?

Помните себя тогда и сейчас?

Стали чаще мыть руки? Моете ли продукты? Как реагируете на людей в медицинских масках? Сами надеваете их в общественных местах?

Источник: Лена Миро



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