 

97% россиян желают попасть под такие же санкции, как Михаил Фридман

30.03.2022, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, показывающие, что российские граждане готовы разделить с Михаилом Фридманом санкции, которые наложила на него Великобритания.

Великобритания присоединилась к европейским санкциям против основателя “Альфа-Групп”, проживающего в Лондоне, две недели назад. С этого момента были заморожены все его активы и счета, а сумма, которую он вправе тратить ежемесячно, была ограничена. 97% россиян, опрошенных социологами, проявили солидарность с Фридманом и заявили, что готовы подвергнуться такому же «наказанию».

– Пусть хоть все мои активы арестуют и разрешат мне тратить две с половиной тысячи фунтов в месяц, как ему! Это 275 тысяч рублей! Моя годовая зарплата! Я тоже хочу под санкции и не боюсь их, – заявила одна из опрошенных.

Россиян удивила и раздосадовала реакция Фридмана на санкции: «На что он жалуется? В ресторан не может сходить? Что он забыл в ресторане? Еда там вредная, жирная. Мы готовим дома и всё хорошо. На две с половиной тысячи фунтов можно столько всего наготовить! Я бы каждый день тогда мясо ел!» – сказал участник опроса, рабочий оборонного предприятия.

Опрос россиян проводился ВЦИОМ с 27 по 29 марта при репрезентативной выборке, включавшей полторы тысячи человек из 18 регионов страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Мнение: 300 долларов

06.11 / Расстройство желудка можно спутать с коронавирусом

21.02 / Мэрия Москвы пообещала развести Немцов мост 27 февраля

09.12 / В Сети появились первые изображения потенциального бестселлера Samsung в 2021 году Galaxy A52

19.10 / Мнение: Протесты в Сантьяго. 19.10.2020

03.10 / В Нижнем Новгороде главред местного издания Koza. Press совершила самоубийство

21.05 / Антитела к SARS-CoV-2 сохраняются через год после заражения исходным штаммом вируса

29.09 / Мнение: Как американские и британские СМИ рекламировали терроризм

26.08 / Собянин принял решение о расширении программы лекарственной терапии для онкобольных

02.12 / Мнение: Дефицит чиновников в России, сокращение числа моногородов и дивидендные короли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика