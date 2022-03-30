97% россиян желают попасть под такие же санкции, как Михаил Фридман

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, показывающие, что российские граждане готовы разделить с Михаилом Фридманом санкции, которые наложила на него Великобритания.

Великобритания присоединилась к европейским санкциям против основателя “Альфа-Групп”, проживающего в Лондоне, две недели назад. С этого момента были заморожены все его активы и счета, а сумма, которую он вправе тратить ежемесячно, была ограничена. 97% россиян, опрошенных социологами, проявили солидарность с Фридманом и заявили, что готовы подвергнуться такому же «наказанию».

– Пусть хоть все мои активы арестуют и разрешат мне тратить две с половиной тысячи фунтов в месяц, как ему! Это 275 тысяч рублей! Моя годовая зарплата! Я тоже хочу под санкции и не боюсь их, – заявила одна из опрошенных.

Россиян удивила и раздосадовала реакция Фридмана на санкции: «На что он жалуется? В ресторан не может сходить? Что он забыл в ресторане? Еда там вредная, жирная. Мы готовим дома и всё хорошо. На две с половиной тысячи фунтов можно столько всего наготовить! Я бы каждый день тогда мясо ел!» – сказал участник опроса, рабочий оборонного предприятия.

Опрос россиян проводился ВЦИОМ с 27 по 29 марта при репрезентативной выборке, включавшей полторы тысячи человек из 18 регионов страны.

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