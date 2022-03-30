 

Болгария отказалась платить за российский газ рублями

30.03.2022, 16:57, Новости дня
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Болгария не намерена платить за российский газ рублями, сообщила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова.

«Позиция нашего правительства, которая координируется на европейском уровне, состоит в том, что мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа. В нем четко говорится, что оплата производится в долларах или евро», – цитирует ее телеканал Nova, передает РИА «Новости».

По словам Бориславовой, ситуация с возможным прекращением поставок российского газа из-за отказа его оплаты в рублях обсуждалась на заседании совета министров.

«Мы обсудили, какие дополнительные меры могут быть приняты в случае возможного перебоя в поставках. В настоящее время они не ожидаются, поскольку Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран», – отметила она.

Ранее министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна будет оплачивать поставки российского газа в рублях. Тогда он сказал, что «в Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях».

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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