Болгария отказалась платить за российский газ рублями

Болгария не намерена платить за российский газ рублями, сообщила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова.

«Позиция нашего правительства, которая координируется на европейском уровне, состоит в том, что мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа. В нем четко говорится, что оплата производится в долларах или евро», – цитирует ее телеканал Nova, передает РИА «Новости».

По словам Бориславовой, ситуация с возможным прекращением поставок российского газа из-за отказа его оплаты в рублях обсуждалась на заседании совета министров.

«Мы обсудили, какие дополнительные меры могут быть приняты в случае возможного перебоя в поставках. В настоящее время они не ожидаются, поскольку Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран», – отметила она.

Ранее министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна будет оплачивать поставки российского газа в рублях. Тогда он сказал, что «в Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях».

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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