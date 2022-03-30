 

В Госдуме расследуют деятельность биолабораторий на Украине

30.03.2022, 16:20, Разное
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Под обращением о начале парламентского расследования необходимы подписи не менее одной пятой от общего числа депутатов. Свои подписи поставили 448 парламентариев.

В состав комиссии входят 28 человек: 14 депутатов и столько же сенаторов. Сопредседатели комиссии – зампред Госдумы Ирина Яровая и зампред Совета Федерации Константин Косачев.

На первом заседании парламентарии заслушают доклад Минобороны о биолабораториях на Украине.

Ранее Вячеслав Володин потребовал от президента США Джо Байдена объяснений о связи его сына с биолабораториями на Украине. Он призвал конгресс Соединенных Штатов начать свое расследование.



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