 

Родные принца Эндрю возмущены его поведением на поминальной службе по принцу Филиппу

30.03.2022, 16:10, Разное
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Члены королевской семьи были возмущены поведением принца Эндрю на панихиде по герцогу Эдинбургскому в Вестминстерском аббатстве. От герцога Йоркского ожидали, что он постарается быть как можно незаметнее, а он сыграл главную роль, сопровождая свою мать Елизавету II.

Принц Эндрю, чья репутация сильно пострадала из-за скандала с судебным иском против него из-за якобы сексуальной связи с несовершеннолетней, должен был довести королеву до входа в храм. Там ее ждал декан Вестминстерского аббатства, и именно он должен был проводить монархиню на ее место. Но вместо того, чтобы скромно следовать позади, герцог Йоркский решил лично провести свою мать по проходу до первого ряда, чем вызвал недовольство братьев – принца Чарльза и принца Эдварда – и сестры – принцессы Анны. 

Источник газеты The Daily Mail рассказал, что старшие члены королевской семьи “неохотно” согласились и на то, что 62-летний Эндрю поедет с матерью в Лондон. Он мотивировал свое желание тем, что они с Елизаветой II живут рядом, а королеве тяжело передвигаться самостоятельно. Однако родные надеялись, что “здравый смысл восторжествует” и что Эндрю не будет пытаться обратить на себя внимание во время своего первого появления на публике после скандала и ограничения в своих правах члена королевской семьи. Но “к шоку многих присутствующих”, он прошел под руку с королевой на перед камерами прямой трансляции поминальной службы. По словам источника, поведение принца Эндрю привело некоторых его родственников в ужас. Во время и после панихиды братья и сестра старались даже не смотреть в его сторону.

Напомним, что принц Эндрю категорически отрицал все обвинения 38-летней американки Вирджинии Джуффре в том, что ее принудили вступить с ним в сексуальную связь и достиг внесудебного соглашения с ее представителями, для чего заплатил ей огромную сумму. Тем не менее, он был ограничен в своих правах члена королевской семьи. Прибытие последним и отъезд первым вместе с королевой избавило его от неловкости при общении с монархами других стран Европы. 



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