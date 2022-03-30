Дети Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика впервые за долгое время вышли в свет

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В понедельник на Бродвее состоялась премьера постановки Нила Саймона Plaza Suite. В брачной комедии главные роли сыграли супруги Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик. Подробнее о постановке и совместном выходе пары мы писали вчера, а сегодня в сети появились новые кадры с красной ковровой дорожки, предваряющей премьерный показ спектакля. Как оказалось, звездных родителей пришли лично поддержать трое их детей: 19-летний сын Джеймс и 12-летние дочери Мэрион и Табита.

Подростки позировали фотографам отдельно от мамы и папы и держались очень уверенно. Для выхода в свет Джеймс, у которого с возрастом все больше проявляются черты Сары Джессики, выбрал классический брючный костюм с галстуком и лаковые туфли, а девочки облачились в мини-платья: Марион предпочла светло-розовое платье с рукавами-воланами, а ее сестра-двойняшка Табита – кожаный сарафан. Многие отметили, как сильно выросли девочки.

Кстати, в отличие от своих сестер, Джеймс посещал светское мероприятие не так давно: в декабре прошлого года он поддержал маму на премьере сериала “И просто так”. А фотографии девочек Сара Джессика публиковала в своем блоге в сентябре, и то со спины.

Марин, Джеймс и Табита Бродерик

Напомним, что Сара Джессика Паркер впервые стала матерью в 37 лет. Спустя еще семь лет после рождения первенца Джеймса на свет появились близнецы. Сара Джессика и ее муж Мэттью обратились к услугам суррогатной матери и не стали скрывать этот факт от общественности. У пары родились девочки-двойняшки.

Сара Джессика и Мэттью вместе более 30 лет, а поженились они 19 мая 2997 года. Свадебная церемония состоялась в синагоге в Нижнем Ист-Сайде. До брака, еще в конце 80-х, актриса встречалась с Робертом Дауни-младшим и Джоном Ф. Кеннеди-младшим.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик с детьми, 2017 год