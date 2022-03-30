Какая вы мать в зависимости от знака зодиака

Говорят, что быть матерью — одна из самых сложных ролей в жизни женщины. Безусловно, не каждый человек создан для материнства, и нет ничего плохого в том, что кто-то не хочет иметь детей и отказывается создавать семью. Однако, если вы думаете о наследниках, вам может быть интересно, какой матерью вы будете. У астрологов есть свои предположения на этот счет, ведь многое, как они считают, зависит от того, кто вы по знаку зодиака.

Овен

Матерей-Овнов легко разозлить, они часто повышают голос на своих детей. У этих женщин большие проблемы с контролем своих эмоций, что проявляется и по отношению к их близким. Они могут ругать и стыдить детей, заставляя их изменить свое поведение. Образовательные методы Овнов часто подвергаются критике со стороны окружающих.

Но это не означает, что Овны — худшие матери в мире. Они хотят добра, но не всегда понимают, как этого можно добиться. Они действительно заботятся о благополучии своих детей. Даже свои несбывшиеся мечты и амбиции часто передают наследникам.

Телец

Мать-Телец воплощает в себе все качества, которыми должен обладать идеальный родитель. Она твердая, но в ней много тепла. Она внушает уважение и доверие, но не страх. Она последовательна и справедлива к своим детям, способна поддерживать баланс между всеми сферами семейной жизни. Мать-Телец знает, когда отпустить и закрыть глаза, а когда быть непреклонной.

Близнецы

Чаще всего это очень раскрепощенные, а иногда даже безответственные матери. Материнство для них — большое приключение и огромное удовольствие. Они не всегда осознают всю серьезность ситуации и ту ответственность, которая ложится на их плечи. Близнецы очень любят своих детей, но у них несколько иной подход к жизни, чем у большинства людей. Они сторонники воспитания без стресса, а потому позволяют своим отпрыскам очень многое. Мамы-Близнецы не видят проблемы в том, что малыш ест шоколадку на завтрак или третий день носит грязную толстовку. С раннего возраста Близнецы дают своим детям много свободы.

Рак

Для Раков семья часто является приоритетом, они мечтают о детях, будучи еще сами детьми. Это очень теплые, добрые и заботливые мамы. Раки хотят помогать другим и защищать их. Обычно они прекрасные матери, преданные своим обязанностям. Им нравится проводить время с детьми, а их воспитание доставляет им радость и удовлетворение жизнью.

К сожалению, мамы-Раки часто бывают собственниками в том плане, что им трудно принять желания и индивидуальность своего ребенка. Они заранее определяют то, чего ожидают от детей. Раки убеждены, что лучше знают, что хорошо для их потомства. Любое возражение они воспринимают как пощечину и неблагодарность.

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Лев

Львицы в материнстве защищают и заботятся, но проявляют свои чувства по-другому. Они фокусируются на действии. Бывает, что эмоциональные потребности их детей отодвигаются на второй план и считаются менее важными. Они следят за тем, чтобы у малышей был свой безопасный уголок и все необходимое.

Они записывают своих детей на множество внеклассных мероприятий и отправляют в летние лагеря, чтобы дать им возможность испытать свободу и стать независимыми. Мамы-Львы предпочитают, чтобы их дети испытывали последствия своих ошибок, которые станут уроком на будущее. Они много требуют от детей, но и многое дают. Обычно их старания дети оценивают только спустя годы, когда вырастают.

Дева

Она требовательная и строгая мать, перфекционистка, которая того же требует и от детей. С раннего возраста они имеют четко определенный круг обязанностей, о выполнении которых должны последовательно отчитываться.

Материнство часто является самым важным в жизни Девы. Она годами планирует рождение детей, а затем тщательно следует прописанным пунктам. Вплоть до того, что определяет заранее имя и пол, дату рождения и знак зодиака. Все должно совпадать. Также много внимания мамы-Девы уделяют обустройству комнаты ребенка и его одежде. Они хотят, чтобы их материнство было идеальным. И если что-то идет не так, они будут до последнего биться за достижение нужного результата.

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Весы

Их спокойная персонификация позволяет хорошо ладить как с младенцем, так и с бунтующим подростком. У Весов свой подход к детям, в том числе и к чужим, и он всегда работает. Эти мамы проводят много времени со своими детьми и много с ними разговаривают. Они способны построить действительно крепкую связь, которая продлится всю жизнь.

Скорпион

Этот знак зодиака очень собственнический и ревнивый, что проявляется и в материнстве. Мама-Скорпион хочет быть самой главной, самой красивой и самой умной для своих детей. Горе, если это не так. Бывает, что каждая улыбка малыша в сторону кого-то, кроме нее, вызывает боль. Это мать, которая хотела бы иметь ребенка только для себя. Сама мысль о том, чтобы оставить его с кем-то другим, заставляет ее дрожать. Скорпионы часто теряются в материнстве и не могут видеть мир, кроме своего малыша. Того же они ждут от своего ребенка.

Стрелец

Мама-Стрелец хочет, чтобы ее дети жили лучше, чем она. Это главная мысль, которой она руководствуется в материнстве. Она дает своим потомкам все, что когда-то хотела сама, часто не обращая внимания на то, есть ли у ее детей другие потребности. Маленькая девочка, которой она была раньше, сидит внутри, и именно через ее призму Стрелец смотрит на собственное дитя.

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Козерог

Мать-Козерог — человек, привязанный к традиционной модели семьи и воспитания. Он ненавидит оппозицию и ожидает повиновения и уважения. В ее доме созданы дружеские отношения между родителями и детьми. Она показывает свою любовь не словами, а делами.

Козерог заботится о финансах, порядке и полном холодильнике, но у нее не всегда есть время просто провести время с семьей. Она часто занята и много работает, чтобы обеспечить всех. Мама-Козерог может быть сухой и строгой. У нее также есть ощущение, что ее усилия недооценивают и что никто не видит, сколько она делает для общего блага.

Водолей

Женщина-Водолей придерживается принципа «счастливые мамы — счастливые дети». Мама-Водолей не бросит свою работу, не говоря уже о хобби и пристрастиях, чтобы полностью посвятить себя заботе о потомстве. Своим детям она не будет уделять безграничного внимания. Они получат от нее что-то более важное — образец для подражания и пример того, как нужно заботиться о себе.

Рыбы

Они очень чувствительны и эмоциональны, наделены эмпатией и интуицией. Эта смесь делает их прекрасными в материнстве, даже если оно не планировалось. Своим детям они дарят много тепла и любви, что окупается в будущем. К сожалению, они также часто бывают снисходительны и позволяют пользоваться своей добротой. У них проблемы с соблюдением правил. Все, что нужно, — это слеза в глазу или умоляющий взгляд, и мама-Рыба сделает то, что хочет чадо. Она слишком много балует детей и слишком мало требует от них.