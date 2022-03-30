 

Гетры и митенки для любого стиля подойдут: обязательный аксессуар гардероба весны 2022-го

30.03.2022, 15:40, Разное
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В модном мире повеяло дыханием 80-х годов: гетры и митенки вновь на пике популярности! Они подойдут для любого стиля. Скорее доставайте с дальних полок шкафов эти аксессуары и стряхните с них пыль, а как обыграть в образе милые манжеты для рук и ног, расскажет эта статья.

Цикличные тренды

Мода на гетры пришла к нам из спортивного мира: это трикотажное изделие позволяло хорошо прогревать натруженные суставы. В 80-е года гетры пережили пик своей популярности, так как американская актриса Джейн Фонда демонстрировала их на своих лодыжках в комбинации с неоновыми лосинами во время регулярных занятий аэробикой.

Но ажиотаж вокруг гетр утих, и лишь сейчас модные дома вновь добавили этот аксессуар для демонстрации на подиумах. Точно так же в модные гардеробы внезапно вернулись и митенки – перчатки без пальцев с перемычкой. Сейчас этот аксессуар не столько согревает свою обладательницу от холода, сколько привлекает внимание к ее изящным ручкам.

Вы можете надеть вязаные митенки нейтральных цветов – серого или черного. Они прекрасно будут смотреться в сочетании с объемными свитерами, в которых так уютно зимой.

Мода возвращается

Сейчас гетры в стиле Джейн Фонды уже не так актуальны: в моде более сдержанные цвета. Но это не означает, что можно надевать аксессуары только лишь черного цвета. Однотонные гетры цвета фуксии однозначно вызовут восхищенные взгляды. Беспроигрышным вариантом являются также полосатые гетры: к ним можно подобрать одежду в тон, тогда образ будет смотреться стильно и интересно. Гетры выше колен, а также гольфы-ботфорты – модели, которые подойдут обладательницам стройных ног, а кокетливые бантики сделают образ игривым.

Вязаные гетры в сочетании с теплым платьем в тон – это как раз то, что нужно для холодной зимы. Правильно подобранная модель гетр и митенок сделает образ завершенным и принесет своей обладательнице массу комплиментов.



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