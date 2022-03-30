Москалькова заявила об обращении в СЕ по поводу пыток российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обращается в Совет Европы по поводу пыток российских военных, эти факты должны получить правовую оценку.

«Я обращаюсь в Совет Европы… Государства должны наказываться. Я думаю, что эти факты должны получить правовую оценку мирового сообщества. И нашей прокуратуры, нашей военной прокуратуры», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости».

Она также заявила, что официально обращается о необходимости возбудить уголовные дела по фактам «бесчеловечного отношения к людям, попавшим и удерживаемым на другой территории, попавшим в эту ситуацию».

Напомним, в Сети опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.

По неподтвержденным данным, одним из организаторов пыток является участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили. При этом Величко в «Азове» отличился особой жестокостью – убийством гражданского населения, включая детей.

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов заявил, что российский спецназ захватил издевавшихся над военнопленными украинских националистов.

Российские следователи возбудили дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных.

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