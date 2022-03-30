РЖД объявили о возобновлении доставки грузов в Финляндию
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Компания «Российские железные дороги» получила уведомление от VR Group (Железные дороги Финляндии) о готовности возобновить прием грузов из России, сообщили в холдинге.
«Получили уведомление от VR Group (Железные дороги Финляндии) о готовности к возобновлению приема грузовых поездов из России. <…> Конвенция на погрузку в направлении Финляндии отменена», – цитирует сообщение РЖД ТАСС.
Ранее РЖД сообщала о прекращении отправки грузов в направлении соседней с Россией Финляндии в связи с западными санкциями.
До этого сообщалось, что движение поезда «Аллегро», который с 2010 года связывал Хельсинки и Петербург, а также грузовых поездов из Финляндии приостановлено на неопределенный срок.
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