 

РЖД объявили о возобновлении доставки грузов в Финляндию

30.03.2022, 15:35, Новости дня
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Компания «Российские железные дороги» получила уведомление от VR Group (Железные дороги Финляндии) о готовности возобновить прием грузов из России, сообщили в холдинге.

«Получили уведомление от VR Group (Железные дороги Финляндии) о готовности к возобновлению приема грузовых поездов из России. <…> Конвенция на погрузку в направлении Финляндии отменена», – цитирует сообщение РЖД ТАСС.

Ранее РЖД сообщала о прекращении отправки грузов в направлении соседней с Россией Финляндии в связи с западными санкциями.

До этого сообщалось, что движение поезда «Аллегро», который с 2010 года связывал Хельсинки и Петербург, а также грузовых поездов из Финляндии приостановлено на неопределенный срок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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