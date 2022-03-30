 

Джейсон Момоа рассказал об отношениях с бывшей женой Лизой Боне

30.03.2022, 14:45, Разное
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Американский актер Джейсон Момоа, звезда фильмов “Аквамен” и сериала “Игра престолов”, опроверг появившиеся в конце февраля слухи о том, что он якобы вновь сошелся с женой Лизой Боне. 

Мы больше не вместе. Но мы семья. У нас двое прекрасных детей, – сказал Момоа с журналистами Access Hollywood на красной дорожке премии “Оскар”.

К тому же на церемонию, накануне которой Джейсон перенес операцию по удалению грыжи, он пришел один, а на вечеринке после официальной части был замечен с актрисой Кейт Бекинсейл. Очевидцы отметили особенно теплое общение двух звезд.

Напомним, что в феврале, спустя шесть недель после заявлении пары о расставании, были обнародованные слова источников, названных “близкими к паре”, о воссоединении бывших супругов. Информация появилась в издании Hollywood Life.

Джейсон вернулся к Лизе около двух недель назад, и они снова вместе. Они решили дать отношениям шанс вместо того, чтобы просто даться, потому что они так много вложили друг в друга, – сказал близкий друг пары, и добавил, что особенно этой новости рады дети, – Они взволнованы тем, что их родители дали своему браку еще один шанс. Все действительно надеются, что на этот раз у них все получится.

Джейсон и Лиза познакомились в 2005 году в джазовом клубе. Боне уже была разведена и растила дочь Зои Кравиц. Два года спустя у Джейсона и Лиза родилась дочь Лола Айолани, еще через полтора года – сын Накоа-Вулфа. Долгие годы влюбленные жили, что называется, без штампа в паспорте. А в ноябре 2017 года Джейсон рассказал журналистам, что они с Лизой тайно сыграли свадьбу. Церемония прошла в особняке Момоа в Топанга, Калифорния. При этом, в сети до сих пор нет ни одного снимка со свадьбы, даже с высоты птичьего полета. 

Спустя 16 лет совместной жизни и четырех лет брака супруги решили расстаться. О разводе они сообщили миру совместным заявлением в социальных сетях, но позже запись удалили. 

Лиза Боне и Джейсон Момоа с детьми



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