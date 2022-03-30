 

СМИ сравнили возможности столичной карты школьника «Москвёнок» с петербургским аналогом «Глолайм»

30.03.2022, 14:40, Разное
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Питание в школах Москвы организовано намного лучше, чем питание в учебных заведениях Петербурга, уверены журналисты. В столице РФ каждому школьнику выдают карту «Москвёнок», по которой ребёнок получает более качественное питание, бесплатно посещает музеи и выставки, а родители могут отследить посещаемость учебных заведений и траты в столовых и буфетах.

Московский сервис также свободно позволяет пользоваться картой москвича и различными вариантами идентификаторов. Столица позволила родителям заблаговременно выбирать меню для детей.

В Петербурге существует аналог «Москвёнка» – «Глолайм», но дело обстоит иначе. СМИ регулярно поднимают проблему несовершенства школьного питания в Северной столице. «Глолайм» распространён не во всех учебных заведениях Петербурга, он часто даёт сбой и не позволяет детям посещать выставки и музеи.

Частные комбинаты Петербурга выступают против построения единой схемы соцпитания. Единая карта школьника позволила бы контролировать ценообразование социального питания. Пока происходит регулирование процесса, во многих школах обеды подорожали на 30%.

Специалисты считают, что Смольному необходимо увеличить скорость принятия опыта столицы. Это поможет сократить необоснованный рост цен, улучшить качество питания и уменьшить количество жалоб со стороны законных представителей юных петербуржцев.



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