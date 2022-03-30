 

Песков оценил переговоры РФ и Украины в Турции

30.03.2022, 14:11, Новости дня
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Переговоры РФ и Украины в Стамбуле завершились, ничего не сокращалось и не урезалось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что обсуждения были заявлены на два дня, однако продлились несколько часов.

«Нет, переговоры состоялись, и они завершились. Делегации поехали уже в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции. Мы говорили о возможности в такие-то… числа проведения переговоров. Вот они состоялись вчера, здесь ничего не сокращалось, не урезалось», – передает его слова РИА «Новости».

Также Песков добавил, что глава российской делегации Владимир Мединский в среду дополнительно разъяснит президенту Владимиру Путину итоги переговоров в Стамбуле.

При этом он отметил, что по итогам переговоров пока Кремль не может констатировать чего-то многообещающего.

«Позитивным является, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном – пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа», – сказал он.

«Никто не заявлял, что стороны продвинулись, кто заявлял, что стороны продвинулись?»  отметил представитель Кремля.

Он призвал внимательно понимать нюансы переговорного процесса и заявления по нему. Также, по словам пресс-секретаря, в Кремле избегают каких-либо заявлений по тем вопросам, которые «предметно находятся на столе переговоров», и не обсуждают их публично.

«Мы слышим с вами фейсбучную (соцсеть Facebook запрещена в РФ как экстремистская), мегафонную – как угодно ее назовите – работу по такой разноголосице в СМИ представителей Украины, в том числе тех представителей, которые к переговорам не имеют никакого отношения. Это не является фактором, который способствует успеху этих переговоров», – сказал он.

Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. РФ получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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