Песков объяснил сближение РФ и Китая

Сближение РФ и Китая происходит не в последнее время, это планомерное развитие отношений за десятилетия, сейчас они находятся на очень высоком уровне, и Москва рассчитывает на дальнейшее их развитие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не последнее время сближение РФ с Китаем. Это просто развитие, планомерное развитие отношений, которые на самом деле находятся на действительно очень высоком уровне. Это стратегическое партнерство», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он подчеркнул, что РФ и Китай партнеры, союзники. «И мы всячески поддерживаем и рассчитываем на дальнейшее развитие этих отношений», – добавил Песков.

На вопрос, видит ли сейчас РФ в КНР надежного союзника, Песков сказал: «Мы и видели, и мы надеемся, что в этом плане ничего не меняется».

«Это не вопрос последних там недель или месяцев. Это наш очень позитивный, двусторонний багаж наших отношений, который мы вместе несем дальше. И он наработан за последние несколько десятилетий», – сказал Песков.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на встрече в Туньси проинформировал китайского коллегу Ван И о ходе специальной военной операции РФ и ходе переговоров с Украиной.

Напомним, Лавров, по прибытию в Туньси, где проходит министерская конференция государств – соседей Афганистана, заявил, что РФ с Китаем и их единомышленники вместе будут двигаться к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».

В Пекине отметили, что отношения Китая и РФ с начала года выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.