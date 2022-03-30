 

Кравцов: В украинских школьных учебниках описана подготовка к войне с Россией

30.03.2022, 14:11, Новости дня
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В украинских учебниках истории РФ выступает агрессором и потенциальным врагом Украины, в них описана подготовка детей к войне, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«По учебникам РФ – потенциальный первый враг Украины, нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии России…. Описана подготовка детей к войне, в частности с Россией. Как это делать. Нам даже в страшном сне не представить, чтобы такое было в наших учебниках, что мы какую-то страну называем агрессором и готовимся к войне с этой страной», – сказал Кравцов на пресс-конференции «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти», информирует РИА «Новости».

Также Кравцов рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников.

«Учебники начальной школы, основной, старшей, и увидели, что это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду. Нацеливали детей на ненависть к РФ целенаправленно. Мы никогда не допустим, чтобы в российских учебниках по истории, географии были искажены факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине», – сказал Кравцов.

По словам министра, на Украине создали «фейковую историю» для детей, отказавшись от многовековых корней.

Ранее Кравцов заявил, что в учебниках для школ освобожденных ЛНР и ДНР содержались нацистские тезисы и русофобия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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