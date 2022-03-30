 

Лавров заявил о попытке Запада заменить Афганистан Украиной

30.03.2022, 14:03, Новости дня
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Запад пытается заменить Афганистан Украиной в качестве центра мировой политики, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

«Те, кто пытался сделать Афганистан центром мировой политики, сейчас пытаются заменить его Украиной, и все понимают, о чем это», – сказал он в ходе своей рабочей поездки в китайский Туньси, передает ТАСС.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Туньси, где пройдет министерская конференция государств – соседей Афганистана. Первую встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран провели в Москве, вторую – в Тегеране. В переговорах приняли участие Россия, Китай, Таджикистан, Иран, Пакистан, Туркмения и Узбекистан. В ноябре Лавров заявил, что главной задачей для России является недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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