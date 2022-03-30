Бойцы ДНР и России утверждают, что устранили опасную снайпершу в Мариуполе

Военнослужащие армии РФ заявили, что совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе. По их словам, женщина стреляла как в военных, так и в мирных жителей.

Бойцы опубликовали тело снайперши, завернутое в покрывало. Авторы Telegram-канала «Мариуполь Z» отмечают, что женщина якобы успела убить несколько мирных и военных в Донбассе. По данным же Telegram-канала «Оперативные сводки», снайперша может быть причастна к устранению минимум семи солдат, передает «Царьград».

Предположительно, ликвидированной может быть известная на Украине Елена Белозерская, которая начинала работать журналисткой, но позже присоединилась к группировке так называемых нацистов. Отмечается при этом, что Белозерская была блондинкой, а убитая снайперша – брюнетка.

Второе предположение – убитая служила снайпером в полку «Азов». Фото ее удостоверения появилось в Telegram-канале блогер Сергей Колясников. Согласно документу, она носила позывной «Оса». Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Ранее сообщалось, чтоукраинские войска в 12.02 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм.