 

Разместившего на сайте «Бессмертного полка» фото Менгеле петербуржца задержали

30.03.2022, 13:45, Новости дня
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Опубликовавшего на сайте «Бессмертного полка» фотографию нацистского врача Йозефа Менгеле жителя Петербурга задержали сотрудники полиции, сообщил источник в правоохранительных органах города.

В 2020 году подозреваемый отправил заявку на сайт с фото Менгеле, тем самым мужчина распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества, сказал источник Пятого канала.

В отношении 25-летнего петербуржца возбудили дело по статье о реабилитации нацизма, она предусматривает штраф до нескольких млн рублей и лишение свободы до пяти лет.

В квартире у мужчины нашли четыре мобильных телефона, один планшет и книгу «Майн Кампф».

Менгеле известен бесчеловечными медицинскими опытами на узниках концлагеря Освенцим. Из-за них он получил прозвище «Ангел Смерти».

Ранее в марте в Петербурге задержали загрузившего на сайт «Бессмертный полк онлайн» фото лидера украинских националистов Степана Бандеры петербуржца.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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