В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Макроном оплаты газа в рублях

Тема оплаты за российский газ в рублях затрагивалась в разговоре президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что данная тема «затрагивалась в ходе вчерашнего разговора». Так он ответил на вопрос о том, какой был ответ Путина на заявление Макрона о невозможности платить за контракты по российскому газу в рублях, передает РИА «Новости».

Ранее Reuters со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон в телефонном разговоре с Путиным заявил о невозможности платить за газ рублями. До этого в Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Вместе с тем в Кремле заявили, что оплата российского газа другими странами в рублях не начнется 31 марта, поскольку это более растянутый процесс.

Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

—