 

В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Макроном оплаты газа в рублях

30.03.2022, 13:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Тема оплаты за российский газ в рублях затрагивалась в разговоре президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что данная тема «затрагивалась в ходе вчерашнего разговора». Так он ответил на вопрос о том, какой был ответ Путина на заявление Макрона о невозможности платить за контракты по российскому газу в рублях, передает РИА «Новости».

Ранее Reuters со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон в телефонном разговоре с Путиным заявил о невозможности платить за газ рублями. До этого в Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Вместе с тем в Кремле заявили, что оплата российского газа другими странами в рублях не начнется 31 марта, поскольку это более растянутый процесс.

Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Песков заявил о пока не определенном месте встречи Путина и Байдена

15.04 / Байден выступит с речью по России

06.04 / Юрист рассказал о наказании для позировавших голыми на балконе в Дубае моделей

19.01 / В Пентагоне исключили отправку войск на Украину

06.07 / Легкомоторный самолет разбился в Нижегородской области

06.02 / Нечищеная трасса стала причиной двойного ДТП под Петербургом

08.12 / В России обокрали «самолет Судного дня» – он управляет войсками в условиях ядерной войны

23.05 / Продажи путевок с детским кешбэком продлили до 31 августа

27.12 / Удар молнии в мужчину в Индонезии попал на видео

21.01 / Украинский писатель предложил Киеву «продемонстрировать Кремлю зубы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика