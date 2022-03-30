В Челябинске осудили годами насиловавшего падчериц отчима
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Суд вынес приговор жителю Челябинска по делу о многолетних изнасилованиях трех приемных дочерей, сообщили в прокуратуре региона.
«Установлено, что подсудимый в период с июня 2007 по июнь 2015 года на территории частного домовладения неоднократно насиловал трех своих несовершеннолетних приемных дочерей. Суд приговорил виновного к 20 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год и девять месяцев», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru.
Там пояснили, что были удовлетворены требования о взыскании компенсации морального вреда в интересах потерпевших на 1,8 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Обвиняемого задержали в октябре 2020 года, тогда же его отправили в СИЗО. Через некоторое время скончалась приемная мать девочек. Всего в семье проживало шесть приемных девочке. Их распределили в разные социальные учреждения и начали подбирать новые семьи.
В январе 2020 года жителя Астрахани заподозрили в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери. По версии следствия, подозреваемый 14 лет издевался над девочкой.
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