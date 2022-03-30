 

Эксперты оценили вероятность контрнаступления ВСУ под Киевом

30.03.2022, 13:35, Новости дня
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«Для контрнаступления нужна тяжелая техника. У Киева на северном направлении ее почти не осталось», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Москва официально сокращает активность боев на этом направлении.

«Ни о каком завершении специальной военной операции речи не идет. Это же касается киевского направления», – уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, «если РФ где-то ограничивает военную активность, значит этот участок будут подстраховывать ударами по ВСУ с воздуха».

«Те силы, которые будут переброшены с этого направления, – продолжил эксперт, – займутся решением одной из приоритетных задач – полным уничтожением группировки ВСУ в Донбассе. А дальше мы увидим движение в сторону Приднестровья с занятием Николаева и Одессы», – прогнозирует Коротченко.

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков уверен, что ВСУ не смогут организовать полноценное контрнаступление даже в случае наличия таких планов.

«Дело в том, что для атаки нужна тяжелая бронетехника. А ее у Украины практически не осталось. Кроме того, те формирования, которые сейчас есть в Киеве, неспособны на это. Ну и любое контрнаступление предполагает выход за пределы жилой зоны. И тогда противник будет уничтожен российскими войсками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

Напомним, Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова по итогам прошедших во вторник российско-украинских переговоров в Стамбуле. На фоне этого ВСУ с утра среды продолжают обстрелы Донбасса.

Вместе с тем, глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает полное прекращение огня.

В среду утром постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск РФ на позиции по состоянию на 23 февраля.

При этом США призвали мир готовиться к масштабному наступлению РФ на Украине, сказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». В то же время The New York Times сообщает о якобы успехах ВСУ на северо-западном направлении от Киева и освобождении города Ирпень. Однако эта информация не находит подтверждений. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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