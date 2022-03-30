Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска «Точкой-У»

Военнослужащий народной милиции Луганской народной республики погиб при обстреле Луганска со стороны украинских силовиков из ракетного комплекса «Точка-У», сообщила официальный представитель генпрокуратуры республики Инна Семенова.

«В результате падения фрагментов ракеты на территории парка «Патриот» (территория бывшего аэропорта) произошло возгорание бензовоза и автоцистерны с топливом. Помимо этого, получил ранения не совместимые с жизнью военнослужащий Народной милиции ЛНР», – передает РИА «Новости» слова Семеновой.

Она уточнила, что ракета была запущена с территории подконтрольного украинским войскам города Северодонецк в Донбассе.

«По поручению генерального прокурора ЛНР следователями генпрокуратуры республики проводится проверка по факту применения тактического ракетного комплекса «Точка-У» по территории города Луганск», – добавила представитель ведомства.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли из комплекса «Точка-У» город Луганск.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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