Пушилин назвал процент освобожденной территории ДНР
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Вооруженные силы Донецкой народной республики смогли освободить больше половины собственной территории, сообщил руководитель республики Денис Пушилин.
«Порядка 55-60%», – сообщил Пушилин в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».
По его словам, операция по освобождению республики начала ускоряться, но о сроках завершения пока говорить невозможно.
Пушилин добавил, что в Мариуполе продолжается зачистка, и только «разрозненные группы нацбатов» могут передвигаться по отдельным районам города.
«Основная концентрация (нацбатов) это по-прежнему «Азовсталь», ведется определенная работа, чтобы их ликвидировать уже в очень-очень сжатые сроки», – сказал глава ДНР.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российская авиация и ракетные войска в течение дня уничтожили 64 военных объекта Украины.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет