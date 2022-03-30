Пушилин назвал процент освобожденной территории ДНР

Вооруженные силы Донецкой народной республики смогли освободить больше половины собственной территории, сообщил руководитель республики Денис Пушилин.

«Порядка 55-60%», – сообщил Пушилин в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».

По его словам, операция по освобождению республики начала ускоряться, но о сроках завершения пока говорить невозможно.

Пушилин добавил, что в Мариуполе продолжается зачистка, и только «разрозненные группы нацбатов» могут передвигаться по отдельным районам города.

«Основная концентрация (нацбатов) это по-прежнему «Азовсталь», ведется определенная работа, чтобы их ликвидировать уже в очень-очень сжатые сроки», – сказал глава ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российская авиация и ракетные войска в течение дня уничтожили 64 военных объекта Украины.

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