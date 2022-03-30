Принц Уильям и Кейт Миддлтон пообещали детям каникулы на Багамских островах

Принц Уильям собирается отвезти детей на Багамы, где он и принц Гарри отдыхали в детстве со своей мамой принцессой Дианой.

Напомним, что в середине карибского турне герцогов Кембриджских, проходившего с 19 по 26 марта, Уильям признался, что его их сын Джордж внимательно следит за перемещениями своих родителей по странам Карибского бассейна. По его словам, в комнате маленького принца висела карта, и он помечал булавками точки маршрута родителей на Ямайке, в Белизе и на Багамских островах, и показывал младшей сестре Шарлотте и брату Луи. Уильям и Кейт каждый день разговаривали с детьми по видеосвязи и рассказывали о местах, в которых побывали. Последние две ночи герцоги Кембриджские провели на Багамах – на роскошном курорте The Cove, на острове Парадайз. Каждое утро они просыпались и видели сверкающий Атлантический океан и белый песчаный пляж.

Принц Уильям с женой Кейт и детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи Уильям и Кейт на Багамах

Багамские острова для принца – ностальгическое место. В одном из своих выступлений он рассказал, как в 1993 году отдыхал на Багамах с матерью и младшим братом Гарри и назвал эту поездку “лучшими каникулами в своей жизни”. Он вспомнил, например, что нырял с маской и трубкой у оставшихся у берегов Нассау подводных декораций к фильму о Джеймсе Бонде “Шаровая молния”. И трехдневного пребывания на островах своего детства Уильяму показалось слишком мало. Британские таблоиды сообщили, что когда герцог и герцогиня Кебриджские благодарили персонал, они говорили, что отель был “замечательным”, еда “восхитительной” и что они “не могут дождаться возвращения в это место со своими детьми”.

Они сказали, что связывались со своими детьми по FaceTime, чтобы показать им пейзажи, которые им больше всего понравились, и что они обязательно приедут туда вместе, — рассказал источник в отеле.

Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям на отдыхе в начале 90-х Принц Уильям и Кейт Миддлтон на Багамских островах