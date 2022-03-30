10 самых фотогеничных (и вкусных!) постных десертов

Обливное яблоко – ресторан украинской кухни “Шинок”

Шеф-повар Елена Никифорова приготовила настоящий плод соблазна: запеченное яблоко нафаршировано домашним апельсиновым джемом и полито ароматным малиновым соусом.

Мороженое из пряных трав “Павлова” – ресторан Savva (одна звезда Michelin)

В щедром постном меню от Андрея Шмакова среди четырех финальных сладких аккордов особенно звонко звучит изящно трансформированная шефом классика. Знаменитый десерт превратился в мороженое из пряных трав, украшенное осколками картофельной меренги и свежими ягодами.

Шоколадный чизкейк тофу – ресторан Community Moscow

Смелый экспериментатор Борис Йованович завершает подготовленную к Великому посту карту чизкейком из тофу. Выложенный на подушке из постного штрейзеля с макадамией, он подается с сорбетом из ананаса и фенхеля.

Хинкали с вишней – ресторан грузинской кухни “Казбек”

Традиционное блюдо грузинской кухни немного притворяется варениками. Хинкали ручной лепки сделаны из такого же крутого теста, как полагается, но начинены крупной вишней, истекающей рубиновым соком.

Мусс кокос-папайя – японские бистро J’Pan

Фирменный десерт в виде маленького кокосового ореха. В хрупко-хрусткой оболочке из веганского шоколада скрывается белоснежный мусс из веганских кокосовых сливок, а в самом центре, словно желток, спрятано компоте из манго и папайи.

Томленые яблоки – “Кафе Пушкинъ”

Спелое яблоко, запеченное в карамели, украшено серпантином из взбитого крема с мадагаскарской ванилью. Толика миндально-кокосовой хрустящей крошки и лепесток съедобного золота завершают картину.

Кокосовый бисквит с маракуйей – ресторан “Аист”

Шеф-кондитер Валентина Алексанова дополнила постное меню от Мирко Дзаго тремя специальными десертами. Самый фотогеничный из них – кокосовый бисквит с начинкой из тропического салата под глиссажем из маракуйи.

Трио десертов – кондитерское ателье ЕМ Cake

В поддержку тех, кто соблюдает душевную и телесную аскезу, была выпущена линейка полностью веганских десертов: шоколадный торт, чизкейк на кокосовых сливках и тарталетка с манго. Помимо того, что в пирожных отсутствуют продукты животного происхождения, в них нет ни искусственных красителей, ни ароматизаторов, ни усилителей вкуса. Заказать их можно с доставкой на сайте кондитерского ателье.

Шоколадный торт Чизкейк на кокосовых сливках