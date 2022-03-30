МУП «ИРЦ» в Рыбинске перешло на выдачу электронных выписок из домовой книги

Получить выписку из домовой книги в Информационно-расчётном центре теперь можно онлайн через интернет.

Для этого рыбинцам необходимо направить заявление на электронную почту муниципального предприятия [email protected]

МУП «ИРЦ» Рыбинска предлагает гражданам заменить бумажные выписки из домовой книги на электронные аналоги. Документы требуются гражданам для совершения любых имущественных сделок, при получении социальных пособий и других действий.

— Ранее, чтобы получить выписку из домовой книги, рыбинцам лично приходилось обращаться в расчётно-кассовые центры. Теперь МУП «ИРЦ» предоставляет данную услугу в электронном виде. Для этого гражданин должен подать заявление на электронную почту [email protected] предприятия с копией документа, удостоверяющей личность. Такой формат ускорит и упростит процедуру получения. Срок выдачи документов сокращается до трёх-четырёх дней, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Готовую выписку специалисты направят гражданину также по электронной почте. Стоимость услуги 45 рублей. Если заявителю требуется оригинал документа, ему назначат время для получения.

За 2021 год МУП «ИРЦ» было выдано физическим лицам около 32 000 документов.

Пресс-служба администрации Рыбинска