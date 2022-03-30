Apple обновит iPhone в России до калькуляторов

Американская корпорация Apple приняла решение не блокировать мобильные телефоны iPhone, проданные в России. В качестве альтернативы компания просто обновит их до калькуляторов. Стандартный iPhone получат обновление до простого калькулятора, а модели Pro и Max до научного.

Процесс обновления займет не более одного месяца. В настоящий момент в аппаратах, попадающих под обновление, была отключена функция Apple Pay. Далее будет отключен магазин приложений App Store. Затем будет отключен модем сотовой связи (приложения Телефон и СМС), далее – Bluetooth, WIFI (Safari), следующим Камера (Фото) и наконец последним обновлением – рабочий стол устройств будет заменен на приложение Калькулятор. Иные приложения на аппаратах не будут работать.

«Мы нашли в себе силы не окирпичивать устройства, уважаем наших верных покупателей, которые ежегодно выбирают нашу технику. После санкционных ограничений единственная функция, которую мы оставляем это калькулятор. Россияне не смогут предъявить нам никаких претензий – устройство работает, прошивка обеспечивает его загрузку, работоспособность. Просто вместо любых функций – одна и это калькулятор», – сообщили в компании.

«Граждане сами выбрали такие устройства, сами их купили, никто их не заставлял. Устройства функционируют и возврату или обмену по причине отсутствия функций не подлежат, если истек срок безусловного возврата. Покупайте отечественные устройства – они более надежные и функциональные. Мы уже разрабатываем программу по поддержке граждан, они смогут сдать свои iPhone-калькуляторы и получить устройство отечественного производителя, обладающее гораздо большим набором функций, например, возможностью звонить и писать текстовые сообщения», – прокомментировали инициативу Apple в Роспотребнадзоре.

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