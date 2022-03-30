Стартовала всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и Украины

Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и проект «Забери друга из приюта» объявляют о старте 31 марта всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и Украины под названием «ЗооДруг».

Комиссии и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина заявила, что серьезный гуманитарный кризис на Украине и в Донбассе затрону и животных, «волонтеры и сотрудники местных зоопарков и приютов борются за жизнь каждого подопечного, им срочно нужна помощь», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Запуская проект «ЗооДруг», мы понимали, что о помощи животным задумываются далеко не в первую очередь, но и они не должны страдать по вине человека. Обитателям зоопарков и приютов Донбасса и Украины нужны лекарства и корм. Уверена, что жители нашей страны не останутся равнодушными, и общими усилиями мы поможем нуждающимся вернуться к нормальной жизни», – добавила она.

Гостями официального старта кампании станут профессор, ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов и заслуженный артист РФ Сергей Мазаев. В поддержку кампании «ЗооДруг» на мероприятии выступит всемирно известная виртуозная саксофонистка Вероника Кожухарова.

В рамках кампании пройдет сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов, будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населенные пункты.

Также «ЗооДруг» организует эвакуацию животных из зоопарков и приютов Донбасса и Украины и обеспечит их прием и размещение на территории России.

Кампания «ЗооДруг» реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины.

Официальный старт всероссийской кампании «ЗооДруг» и первое заседание оргкомитета пройдет 31 марта в Общественной палате в Москве, там же будет организован пункт приема помощи.

Ранее добровольцы #МыВместе начали помогать зоопаркам на освобождаемых территориях.

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