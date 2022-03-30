Росздравнадзор зафиксировал перепродажу лекарств онлайн

Россияне начали перепродавать лекарства через соцсети и маркетплейсы; покупатели не могут быть уверены в качестве купленных таким образом препаратов, заявили в Росздравнадзоре.

«Росздравнадзором фиксируются факты активных перепродаж лекарственных средств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы, что является нарушением законодательства. Кроме того, приобретая фармпрепараты «с рук», покупатель не может быть уверен в их качестве», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там подчеркнули, что только аптечная организация, соблюдающая правила торговли, может гарантировать эффективность и безопасность лекарства.

Росздравнадзор призвал граждан ответственно относиться к здоровью и покупать препараты только в аптеках, имеющих лицензию на фармдеятельность и разрешение на дистанционную торговлю.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который коснется урегулирования лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций.

До этого в Минздраве заявили, что в РФ в настоящее время нет дефицита лекарственных препаратов и предпосылок к нему; производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются, а сокращение поставок некоторых лекарств не связаны с санкционными ограничениями.

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