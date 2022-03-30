 

Польский производитель одежды LPP Group решил закрыть магазины в России

30.03.2022, 12:20, Новости дня
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Польский производитель одежды LPP Group, управляющий пятью брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл последние магазины в России, сообщается в пресс-релизе компании.

«Польская компания по производству одежды завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них», – передает РИА «Новости» сообщение LPP Group.

Уточняется, что ранее компания полностью приостановила поставку своих товаров в Россию, инвестиции и планы развития, а также прекратила онлайн-продажи продукции всех своих брендов.

Ранее в пресс-службе Inventive Retail Group сообщили, что магазины Nike, Street Beat, The North Face, которые входят в компанию Inventive Retail Group, продолжают работу с сохранением ассортимента, но цены будут скорректированы с учетом изменений курса рубля.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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