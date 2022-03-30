Володин призвал расширить список экспортируемых за рубли товаров
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Володин назвал правильным решение президента России перевести закупки газа европейскими потребителями в рубли. Госдума поддерживает эту инициативу, заявил спикер.
По его словам, у стран Европы есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет, считает Володин.
“Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть”, – подчеркнул политик.
Он предложил расширять список экспортируемых за рубли товаров. В пример он привел удобрения, зерно, масло, уголь, нефть, лес, металлы.
Володин призвал парламентариев из недружественных стран серьезнее отнестись к вопросы рублевых взаиморасчетов. По его словам, Европа политикой санкций сама себя изолировала.
“За принятые решения надо отвечать”, – заключил Володин.
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