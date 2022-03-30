Володин призвал расширить список экспортируемых за рубли товаров

Володин назвал правильным решение президента России перевести закупки газа европейскими потребителями в рубли. Госдума поддерживает эту инициативу, заявил спикер.

По его словам, у стран Европы есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет, считает Володин.

“Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть”, – подчеркнул политик.

Он предложил расширять список экспортируемых за рубли товаров. В пример он привел удобрения, зерно, масло, уголь, нефть, лес, металлы.

Володин призвал парламентариев из недружественных стран серьезнее отнестись к вопросы рублевых взаиморасчетов. По его словам, Европа политикой санкций сама себя изолировала.

“За принятые решения надо отвечать”, – заключил Володин.