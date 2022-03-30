Джоан Роулинг впервые появилась на публике после обвинений в трансфобии

Прошлой ночью в Лондоне состоялась звездная премьера фильма “Фантастические твари: Тайны Дамблдора” – это уже третья часть спин-оффа истории о Гарри Поттере. Главным сюрпризом для поклонников франшизы стало появление на красной дорожке “мамы” Гарри Поттера и всей волшебной вселенной Джоан Роулинг. На красной ковровой дорожке она появилась в темно-синем платье в пол с разрезом на юбке до бедра и шифоновой накидке от плеч.

Писательница не посещала ни одного мероприятия почти два с половиной года – тех пор, как в декабре 2019 года она опубликовала в своем микроблоге пост в поддержку Маи Форстейтер – бывшей сотрудницы аналитического центра Center for Global Development, у которой не продлили контракт из-за комментариев о трансгендерных людях. Суд решил, что утверждения Форстейтер о трансгендерных людях и совершенный ей мисгендеринг создавали “устрашающую, враждебную, унижающую или оскорбительную среду” и право их выражать не защищено законом.

Напомним, все началось с того, что Джоан возмутил заголовок статьи на Devex.com – “Мнение: создаем более справедливый постковидный мир для людей, которые менструируют”. Своими мыслями на этот счет писательница поделилась у себя на странице:

Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жойнщины? Жнщны? Жунщии?

Далее писательница продолжила еще глубже объяснять свою позицию по этому вопросу, что и привело к скандалу. Подробнее о высказываниях Роулинг мы писали здесь.

Из-за этих высказываний Джоан “отменили”, а ситуация усугубилась в июне 2020-го, когда она публично раскритиковала фразу “менструирующие люди” (англ. people who menstruate – эта фраза в английском языке включает в себя не только женщин, но и транс-мужчин и небинарных людей) и заявила:

Если пол не является реальным, то существующая реальность женщин в глобальном масштабе стирается. Я знаю и люблю транс-людей, однако отказ от понятия “пол” лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь.

Кстати, в том же тексте она обвинила своего бывшего мужа в домашнем насилии, а тот ответил, что ему “не жаль”.

На фоне всеобщей критики от нее отвернулись даже те, кто благодаря ей стал всемирно известными звездами: в поддержку транс-людей выступили Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, а в прошлом году писательницу не позвали на съемки реюниона “Гарри Поттера”, приуроченного к 20-летию выхода первой части франшизы. После того, как в сети поднялась волна поддержки Роулинг, создатели фильма все же добавили ее интервью в финальный монтаж, правда, архивные фрагменты.

Подборку любимых книг Джоан Роулинг читайте в нашем специальном материале.

Дэниел Рэдклифф, Джоан Роулинг, Эмма Уотсон и Руперт Гринт