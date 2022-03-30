В сети появился новый трейлер фильма “Топ Ган: Мэверик” с Томом Крузом

Вчера на официальном YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures появился новый, третий по счету трейлер долгожданного фильма “Топ Ган: Мэверик” с Томом Крузом в главной роли. Эта картина – сиквел одноименного фильма 1986 года. Правда теперь, тридцать лет спустя, Пит Митчелл по прозвищу Мэверик, оставаясь одним из лучших пилотов ВМФ, еще и учит молодежь. Собственно, об этом новый ролик, в котором эффектно показаны воздушные бои истребителей.

В новом фильме герой Тома Круза почти одержим в своей любви к полетам, поэтому изо всех сих избегает повышения по службе, ведь в таком случае ему придется навсегда “приземлиться” и работать в штабе. Помимо Круза в картине Джозефа Косински сыграли Джон Хэмм, Дженнифер Коннелли, Вэл Килмер, Эд Харрис и Майлз Теллер. В мировой прокат фильм должен выйти 27 мая.

Том Круз так же, как и его герой Мэверик, и бессменный агент в “Миссии невыполнима” – большой любитель полетов на самых разных летающих аппаратах. В августе прошлого года во время съемок седьмой части фильма “Миссия невыполнима” в Великобритании актер совершил экстренную посадку своего вертолета прямо лужайку на территории частного дома в Уорикшире. Вертолет актера был в порядке, просто ближайший аэропорт, куда планировал залететь Круз, оказался закрыт.

К слову, “Миссия невыполнима-7” тоже должна выйти на экраны в мае этого года. Хотя съемки преследуют неудачи и различные скандалы, из-за чего фильм с названием, соответствующим ситуации, не могут доснять почти год. То съемки поставили на паузу из-за вспышки коронавируса в Италии, то исполнитель главной роли оказался заперт на 14-дневном карантине после прилета в Великобританию.