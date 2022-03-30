 

Суд признал «Россграм» экстремистской организацией

30.03.2022, 11:31, Разное
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Басманный районный суд Москвы внёс отечественную соцсеть «Россграм» в список экстремистских организаций из-за сходства названия, символики и элементов интерфейса с другой экстремистской организацией – американской соцсетью Instagram (запрещена в РФ).

Жалобу подал один из пользователей, которому на почту пришло вербовочное сообщение с предложением вступить в Росграм. В электронном письме содержалось обещание светлого будущего, которое наступит в случае участия гражданина в деятельности организации. Однако бдительный москвич сразу отметил сходство символики с запрещённой в России символикой экстремистской соцсети Instagram.

По мнению суда, многие террористические и экстремистские организации таким образом пытаются обойти запреты Роскомнадзора, создавая клонов.

– Мы в период сирийской кампании заблокировали не меньше двух сотен организаций-клонов ИГИЛ*: Ахрар аш-Шам*, Джибхат ан-Нусра*, Ансар Аллах*, Боку Харам*, да много их было. У всех была примерно одинаковая символика, сайты, сделанные как под копирку, и агрессивная рекламная кампания. Сейчас мы такое же наблюдаем в случае с этой экстремистской соцсетью. Она тоже создаёт своих клонов и активно вербует сторонников в России. Мы не допустим этого, – заявил судья Мансур Керимхадисов.

* – террористические исламистские организации, запрещены в РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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