Насколько женщина может доверять партнеру? Зависит от его знака зодиака

Доверие является одним из самых главных аспектов для построения гармоничных отношений. Поэтому очень важно лучше узнать характер и темперамент партнера. Именно на этот вопрос и дает ответ астрология. Рассмотрим, насколько можно доверять представителям разных знаков зодиака мужского пола.

Овен

Огненные представители отличаются верностью, однако они являются увлекающимися натурами, которые легко влюбляются. Если ваш партнер повстречает другую женщину, вы сразу это поймете, поскольку он не может скрывать своего истинного к вам отношения. Не исключено, что он сам расскажет вам о своей интрижке (хотя на тот момент будет уверен в том, что повстречал настоящую любовь). Если же останется с вами, можете ему доверять, поскольку честность и прямолинейность являются его основными чертами.

Телец

Земному представителю однозначно можно доверять. Во-первых, Телец никогда не поступает опрометчиво. Он долго присматривается, анализирует ситуацию, а уж потом вступает в отношения. Мужчина остается верным и готов работать над отношениями. Того же он требует от своей избранницы. Если узнает о неверности или предательстве со стороны женщины, скорее всего, сам разорвет отношения. Жить с сомнениями и недоверием ребенок Земли не станет.

Близнецы

Воздушный представитель любит быть в центре внимания и окружать себя множеством женщин. Он может быть кокетливым, общительным, проявлять симпатию и флиртовать, но постарается не выходить за пределы дозволенного. Вы можете ему доверять, если согласитесь на его роль любимчика женщин. Не обижайтесь на него, поскольку для него такое общение является необходимостью. Без таких контактов он заскучает, и это негативно отразится на ваших отношениях.

Рак

Водный представитель отличается верностью и преданностью. Такие мужчины берегут свой очаг и делают все возможное для того, чтобы избранница чувствовала себя комфортно. Обычно они непоколебимы и не поддаются соблазнам, однако у них иногда появляется необходимость сходить налево. Но это ничего не значит, поскольку рак по-прежнему будет хранить и беречь свои отношения с женой (сделает все, чтобы избежать разрыва).

Лев

Огненный представитель также отличается верностью. Однако у него есть условие: его нужно ценить и почитать. Если вы признаете право лидерства своего партнера, скорее всего, он останется вам верен. В случае, если другая девушка будет более активной в лести и признании Льва, он не устоит и уйдет к ней. Иногда ребенок Огня изменяет для того, чтобы утвердиться в своей уникальности и неподражаемости. Вы можете ему доверять, если хорошо знаете своего Льва и понимаете, что ему нужно.

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Дева

Земные представители редко бывают изменниками. Ко всему на свете они относятся очень щепетильно, и отношения не являются исключением. Девы долго не вступают в брак, а если и вступают, то делают это осознанно. У них не бывает вспышек внезапности, поэтому в отношениях с чужими женщинами они не позволяют себе лишнего. Привычка все контролировать (в том числе свои желания и эмоции) помогает им поддерживать дружеские отношения с дамами, не переступая порога дозволенности.

Весы

Воздушного представителя нельзя назвать на сто процентов верным в отношениях. Очень многое зависит о партнерши. Если между вами и вашим возлюбленным все серьезно, и его все устраивает, можете ему доверять, поскольку он никогда не станет изменять. В случае, если он заскучает от ровных и лишенных романтики отношений, обязательно найдет себе объект для поддержания морального духа. Вернее, его найдут, поскольку мужчины-Весы обаятельны и притягательны для представительниц прекрасного пола.

Скорпион

Водные представители отличаются страстностью, и часто именно темперамент не позволяет им сохранять верность. Однако есть одно условие, при котором Скорпион никогда не посмотрит в сторону другой женщины. Между вами должна быть прочная эмоциональная связь и серьезные отношения. Если вы станете его единомышленницей, которой можно доверять, партнер никогда вам не изменит. Он до последнего будет работать над отношениями, пытаясь их сохранить.

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Стрелец

Огненный представитель отличается свободолюбием, не терпит контроля и ограничений. Чем больше вы будете ему доверять и позволите делать то, что он хочет, тем меньше ему захочется искать себе другую. А если вы позволите себе усомниться в его верности, станете контролировать, требовать отчета в действиях, можете не сомневаться в том, что Стрелец оправится на поиски новых приключений (к тому же, он является страстным любителем приключений).

Козерог

Земные представители любят и почитают свою семью и традиции. Они стараются придерживаться правил и следуют традиционным ценностям, поэтому редко изменяют своей избраннице. Если это и делают, то крайне редко и, не воспринимая эти мимолетные отношения, как что-то серьезное. Козероги не любят авантюры, но иногда им хочется слегка взбодриться. Не исключено, что они могут выбрать в качестве сценария измену.

Водолей

Воздушный представитель будет оставаться верным для тех пор, пока меду вами будет взаимопонимание. Ему нужна не только женщина, но и верный друг, который способен разделить его интересы. К тому же, водолею всегда должно быть интересно. Если они становятся пресными, мужчина начинает скучать и отправляется на поиски приключений.

Рыбы

Водные представители редко поддаются искушениям. Они не поверхностны, а глубоки, поэтому всегда тщательно продумывают ситуацию, анализируют и принимают решение. То есть, измена редко бывает неожиданностью для самих Рыб, они подходят к этому вопросу осознанно. И возможна она только в случае, если партнерша не может понять чувствительную и ранимую душу избранника.