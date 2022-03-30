Как омолодить руки: лучшие природные ингредиенты и приемы, которые вернут красоту коже

Руки стареют раньше, чем другие части тела. Именно они выдают возраст. Нередко мы уделяем очень мало внимания коже рук, а она нуждается в тщательном уходе. Очень важно вовремя распознать процесс старения и принять меры. Как омолодить руки? В статье мы расскажем о природных ингредиентах и других приемах, которые вернут красоту коже.

Как распознать старение рук

Чтобы распознать старение рук, обратите внимание на цвет кожи. Если он стал неоднородным, и вы замечаете пигментные пятна, то это говорит о возрастных изменениях.

Другой сигнал старения – потеря тонуса. Руки выглядят худыми и костлявыми, а кожа теряет эластичность.

На старение также указывает потеря жировой ткани на тыльной стороне ладони. Признаком утраты липидов является выпирание сосудов на руке.

Чем раньше вы заметите возрастные изменения, тем легче с ними бороться. Существует немало методов омоложения рук. Вы можете использовать готовые продукты с эффектом лифтинга, отбеливающие и увлажняющие кремы, натуральные средства на растительной основе и салонные процедуры. Далее мы подробно расскажем об этих способах.

Кремы с эффектом лифтинга

Некоторые кремы и сыворотки обладают эффектом лифтинга. Они подтягивают кожу, но их действие временно. Чтобы поддерживать тонус рук, такие продукты нужно использовать постоянно.

Отдавайте предпочтение средствам с гиалуроновой кислотой, керамидами, алоэ вера, а также увлажняющими и питательными ингредиентами.

Лучшие продукты для тыльной стороны ладоней – специальные омолаживающие маски для рук. Их наносят на кожу и оставляют на ночь. Чтобы состав лучше впитывался, на руки надевают перчатки.

Отбеливающие средства

Пигментные пятна – одно из ранних проявлений старения рук. Чтобы избавиться от них, используйте отбеливающие и осветляющие средства. Они сделают пятна незаметными и придадут коже свежий оттенок.

Увлажняющие продукты

Чтобы приостановить возрастные изменения, руки нужно держать увлажненными. Это помогает поддерживать упругость и тонус кожи. Поэтому не допускайте пересыхания рук. Ежедневно используйте кремы с увлажняющими компонентами или эфирные масла.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Природные средства

Помимо фабричных продуктов, существуют природные средства, которые омолаживают руки. Самый известный из них – алоэ вера. Сок этого растения можно использовать для приготовления компресса для рук. Это способствует гидратации кожи и повышению ее тонуса и эластичности.

Вы можете также сделать маску из меда. Она питает и оживляет кожу. Добавьте в мед немного масла миндаля или жожоба. Смажьте составом руки и наденьте перчатки. Через полчаса смойте маску.

Для омоложения рук можно использовать и другие природные средства. Хорошо работают маски на основе яичного желтка и обертывания с оливковым маслом. Они восстанавливают защитный барьер кожи и улучшают ее питание.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Салонные процедуры

Если вы хотите радикально омолодить руки, то посетите косметолога. Сейчас существует немало салонных процедур, которые устраняют возрастные изменения. Чаще всего с этой целью используют пилинги и наполнители. Далее мы расскажем об этих методах более подробно.

Пилинги

Химический пилинг помогает удалить поверхностный слой кожи и омертвевшие клетки. Они придает эпидермису яркость и избавляет от пигментных пятен. Сделать аналогичную процедуру в домашних условиях сложно, так как в салоне используются более мощные средства.

Эффективной салонной процедурой также считается микродермабразия. Это разновидность механического пилинга, при котором верхний слой кожи удаляют с помощью абразивных веществ.

Инъекционные процедуры

Если процесс старения рук стал заметным, то косметологи применяют инъекционные процедуры. В легких случаях под кожу вводят специальные препараты, стимулирующие естественную выработку коллагена и эластина.

Если старение рук зашло далеко, то под кожу вводят наполнители с гиалуроновой кислотой. Они восполняют недостаток липидов в подкожной клетчатке. Иногда наполнители используют совместно с препаратами, улучшающими выработку коллагена.

Заключение

Возрастные изменения рук легче предотвратить, чем устранить. Поэтому нужно уделять больше внимания уходу за ними. Если же процесс старения уже начался, то воспользуйтесь теми способами, о которых мы рассказали.