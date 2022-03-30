Запил в 5 классе, подсел на наркотики и испоганил брак с Варлей: горькая судьба сына Мордюковой

Было время, когда сыну Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова пророчили большое будущее. Владимир снялся в нескольких фильмах, покорил многих своей красотой и завоевал любовь зрителей. Нонна Викторовна души не чаяла в любимом сыне, а поклонники называли его русским Ален Делоном. Увы, великим актером Владимир так и не стал – его ждала очень печальная судьба.

Владимир Тихонов появился на свет в 1950 году. На тот момент его родители уже успели стать настоящими звездами отечественного кинематографа. Карьера Мордюковой и Тихонова развивалась, и времени на ребенка, как это часто бывает, у артистов практически не оставалось. Большую часть детства Володя провел у бабушки с дедом, а уже в 13 лет оказался на распутье. Его родители подали на развод.

Мальчик тяжело переживал расставание мамы и отца, к тому же, они стали уделять ему еще меньше внимания. Тихонов снова женился и начал воспитывать маленькую дочку, а Мордюкова то и дело меняла мужчин в поисках настоящей любви. Предоставленный самому себе Володя нашел утешение в сомнительных компаниях и уже в пятом классе увлекся спиртным. К окончанию учебы баловство переросло в серьезную зависимость.

Идти по стопам родителей не входило в планы Владимира, но знаменитая мать была уверена, что сын должен стать актером. Наследник знаменитостей поступил в Щукинское училище, делал успехи в учебе и почти сразу начал сниматься в кино. Дебютом сына Мордюковой стала роль в фильме “Путь в “Сатурн”. Уже тогда привлекательность и талант молодого актера не остались без внимания – его заметили не только зрители, но и режиссеры. В нескольких картинах Владимир сыграл вместе с известной матерью.

Наследник Мордюковой и Тихонова быстро стал восходящей звездой. Однако его пагубные пристрастия никуда не исчезли. В студенческие годы актер закрутил роман с однокурсницей Натальей Варлей и скрывал от нее свою зависимость до самой свадьбы. Только во время торжества молодая артистка узнала, что ее избранник употребляет наркотики. Несмотря на это, Варлей отвернулась от возлюбленного, наивно полагая, что рядом с ней он изменится.

Наталья изо всех сил пыталась помочь Владимиру, однако из этого ничего не вышло. У супругов родился сын Василий, но вскоре после его появления на свет семья распалась. По слухам, еще до развода с Варлей актер закрутил роман с другой женщиной и даже уговорил ее сделать аборт, в надежде помириться с женой. Бывшая супруга к Владимиру так и не вернулась, и вскоре он женился на новой избраннице – фигуристке Наталье Егоровой.

Целых шесть лет пара не могла завести ребенка, а потом в семье родился Володя. Казалось, теперь-то Владимир образумится, однако стать примерным мужем у него так и не вышло. Вскоре после появления ребенка на свет актер снова закрутил роман на стороне. Егорова уехала к родителям, забрав сына, хоть и не спешила подавать на развод.

Тихонов не смог избавиться от пагубных пристрастий, которые разрушали его жизнь и здоровье. К 40 годам мужчина дважды перенес инсульт и почти забросил актерскую карьеру – сниматься его не приглашали. В последний день своей жизни Владимир выпивал вместе с приятелем Анатолием и в какой-то момент отключился. Судя по всему, это было обычным делом, ведь его товарищ не вызвал скорую помощь и ушел домой как ни в чем не бывало. Вернувшись утром, Анатолий обнаружил друга мертвым, а на следующий день покончил с собой.

Владимир Тихонов скончался 11 июня 1990 года в возрасте 40 лет. Врачи пришли к выводу, что к остановке сердца привела алкогольная и наркотическая интоксикация. Нонна Викторовна тяжело переживала трагедию и целый год не появлялась на публике, а зрители то и дело вспоминали совместную работу матери и сына в фильме “Русское поле”. Главная героиня, которую играла Нонна Мордюкова, тоже похоронила сына. Роль погибшего персонажа исполнял Владимир Тихонов.