Мнение: Желающие в ополчение

Вот, кстати, очень хороший вопрос:

“Почему в Киеве нет отбоя от добровольцев в Тероборону (т.е. настоящих ополченцев!), а на Донбассе Гиркин еще в 2014 году жаловался, что в “ополчение Новороссии” почти никто не идет?”

Другими словами, уже и в 2014 году для внимательного и беспристрастного взгляда всё должно было быть понятно касательно реального энтузиазма на Украине. Читал, кстати, что когда в ДНР в том же 2014 провели референдум (по типу Крымского) насчет “вступления в Россию”, Кремлю доложили реальные результаты, и там оказалось что-то порядка 54% “за”. В Кремле сочли такой “перевес” недостаточно убедительным, и референдум тихонько без лишнего шума похерили (сочли “яко не бывшим”).

Но в 2022, то есть когда для России всё значительно ухудшилось по всем направлениям – почему-то все равно сочли, что “будут встречать цветами”! Какие-то клинические идиоты.