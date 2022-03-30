Мнение: Америка ставит прибыль выше справедливости

Китайское официальное издание "Синьхуа" о приоритетах.

Америка ставит прибыль выше справедливости

Чтобы усилить давление на Россию, американский президент Джо Байден выдвинул в ходе визита в Европу целый ряд предложений в области энергетики и военной безопасности. Но как отмечают аналитики, большинство мер, предлагаемых Соединёнными Штатами, основаны на их собственных интересах и вряд ли могут решить проблемы, нависшие над Европой, подчёркивает Xinhua. После обострения кризиса на Украине европейские страны столкнулись со множеством трудностей, касающихся энергетической сферы, безопасности и потока беженцев.

По мнению экспертов, Европе пора задуматься о том, как достичь стратегической автономии и избежать опасностей, возникающих из-за следования за Америкой, которая прежде всего преследует собственные интересы и ставит прибыль выше справедливости, говорится в статье. Европа сама страдает от антироссийских санкций, которые привели к тому, что во многих европейских странах уже возникли трудности в энергетической и других областях. При этом негативные последствия и влияние на экономику от масштабных ограничений, введённых США и ЕС, продолжают нарастать, констатирует Xinhua.

По статистике, около 30% нефти и 40% природного газа, импортируемых странами ЕС, поступают из России, говорится в статье. Конфликт на Украине способствовал ещё большему росту цен на природный газ в Европе, с учётом прошлогоднего максимума, при этом цены на нефть также резко возросли. Это привело к заметному повышению расходов жителей многих европейских стран на электроэнергию, отопление и транспорт, а также цен на зерно и некоторые предметы первой необходимости, сообщает Xinhua.

При этом Байден заявил, что планируется наращивать экспорт американского сжиженного природного газа в Европу, что должно позволить поставить в этом году на европейский рынок не менее 15 млрд кубометров СПГ. Однако некоторые отраслевые аналитики считают, что поскольку Америка за последние годы и так уже увеличила объём экспорта природного газа, её экспортные возможности ограничены. Практически вся инфраструктура в этой сфере уже работает на полную мощность, а большинство строительных проектов всё ещё находятся на стадии планирования, поэтому значительно увеличить экспорт газа в Европу будет довольно непросто, предупреждает Xinhua.

Кроме того, наплыв украинских беженцев также оказывает заметное давление на европейские страны. Согласно последним статистическим данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину покинули уже около 3,7 млн человек, причём большинство из них уехали в Европу, отмечается в статье. СМИ в Германии уже выразили обеспокоенность тем, что въезд большого числа украинцев в Европу может привести к повторению кризиса беженцев, вызванного войной в Сирии в 2015 году. При этом правый экстремизм и ксенофобия в Европе могут вновь обостриться ввиду появления ряда социальных проблем, прогнозирует автор.

В этой ситуации становится очевидно, что Америка «ставит прибыль выше справедливости», подчёркивается в статье: «По мнению аналитиков, после того как Соединённые Штаты спровоцировали конфликт на Украине, американские энергетические и военные предприятия получили большую прибыль, в то время как интересы европейских союзников были проигнорированы. Европа сталкивается с тяжёлыми последствиями российско-украинского кризиса и расплачивается за конфликт, спровоцированный США».

Примечательно, что в последние годы Вашингтон нередко отворачивается от своих европейских союзников или даже предаёт их в угоду собственным интересам, пишет Xinhua. В частности, в рамках недавней политики «Америка прежде всего» бывшего президента США Дональда Трампа американцы также поставили прибыль выше справедливости, оказав давление на своих европейских союзников с целью увеличения военных расходов, подчёркивается в статье.

При этом сами американцы одновременно ввели высокие таможенные пошлины на сталь, алюминий и красное вино из Европы, а также объявили о санкциях против предприятий, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», напоминает автор. Эти действия обострили противоречия между Америкой и Европой в области политики, экономики и безопасности. Двусторонние отношения между ними систематически подвергаются подобным ударам, что негативно сказывается на взаимном уважении и доверии, говорится в статье.

Новый президент США Джо Байден с момента своего вступления в должность неоднократно подчёркивал, что Соединённые Штаты «вернулись на международную арену» в целях укрепления трансатлантических отношений и выступают за «общие ценности» с Европой, пытаясь ослабить торгово-экономические противоречия и усилить взаимодействие в области науки, торговли и политики. Однако фактические действия Америки по-прежнему постоянно разочаровывают её европейских союзников, отмечает Xinhua.

В частности, в августе 2021 года Соединённые Штаты уже под руководством Байдена поспешно вывели войска из Афганистана, игнорируя требования Великобритании, Франции и других стран о продлении сроков, в результате чего многим европейским странам пришлось последовать политике Вашингтона из-за угроз в сфере безопасности, напоминает автор. Эгоистичные действия Америки и игнорирование интересов безопасности европейских союзников вызвали широкую критику, говорится в статье.

В сентябре того же года США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трёхстороннего партнёрства в области безопасности, которое предполагало сотрудничество в сфере строительства атомных подводных лодок в Австралии. Но при этом Австралия отменила сделку на поставку подводных лодок суммой в десятки миллиардов долларов, заключённую с французской оборонной компанией. Это повлекло за собой раскол в отношениях США и Франции, которая обвинила Вашингтон в предательстве и даже отозвала своих послов, напоминает Xinhua.

Подобные действия Америки по отношению к собственным союзникам поставили под сомнение её лидерство и авторитет, подчёркивается в статье: «Европейские страны всё больше осознают, что больше не могут полагаться на неё в таких областях, как безопасность». Основная цель альянса, созданного США, состоит в том, чтобы сохранить американскую гегемонию, — и как только дело касается жизненно важных интересов Америки, её европейским союзникам «не следует ожидать никаких одолжений или любезностей», предупреждает автор.

Аналитики также отмечают, что с ростом недоверия к США за последние годы Европа всё больше стремится к стратегической автономии. Обострение ситуации вокруг Украины также подтверждает важность европейской стратегической автономии, говорится в статье. Однако в настоящее время Евросоюз всё ещё значительно зависит от Соединённых Штатов в области обороны. Поэтому и решение вопроса о стратегической автономии пока затягивается, пишет Xinhua.

Накануне визита Байдена в Европу Совет ЕС одобрил план действий под названием «Стратегический компас», который ставит перед Евросоюзом цель по укреплению общей обороноспособности, а также определяет направления для её достижения. Согласно этому плану, в Европе предполагается сформировать собственные силы быстрого реагирования численностью в 5 тыс. военнослужащих, которые могут быть быстро развёрнуты в случае кризиса. План также включает расширение возможностей анализа данных и совершенствование механизма реагирования на смешанные угрозы, сообщается в статье.

Но хотя последние годы заявления Европейского союза о повышении уровня стратегической автономии звучат довольно громко, после обострения кризиса на Украине США фактически лишь усилили зависимость Европы в области дипломатии и энергоснабжения, считает У Хуэйпина, замдиректора Центра исследований Германии при Университете Тунцзи. По его словам, нынешние геополитические условия и ситуация в отношении безопасности ограничивают это стремление к автономии.

Как считает эксперт, в настоящее время более реалистичным решением для Европы по сокращению своей зависимости является усиление её позиций в НАТО за счёт наращивания сил обороны. Время покажет, будут ли этому процессу препятствовать Соединённые Штаты и смогут ли Германия и Франция действительно подтолкнуть Европу на пути к продвижению стратегической автономии, заключает Xinhua.

https://russian.rt.com/inotv/2022-03-30/Xinhua-Amerika-stavit-pribil-vishe – цинк

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