Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 492 тыс. человек

Более 492 тыс. человек прибыли на территорию РФ с Украины и из Донбасса, сообщили в силовых структурах.

«По данным на утро 30 марта, границу Российской Федерации со стороны ДНР, ЛНР и Украины пересекли более 492 тыс. человек, в их числе свыше 100 тыс. детей», – сообщил источник ТАСС. Он уточнил, что за минувшие сутки число прибывших в Россию по сравнению с предыдущими днями увеличилось незначительно – всего на 3 тыс. человек.

В воскресенье сообщалось, что число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса выросло почти до 490 тыс. человек.

Напомним, 24 февраля Росавиация до 1 апреля ввела ограничения из-за осложнения обстановки на Украине.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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