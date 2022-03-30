Володин посоветовал Западу искать рубли

Западу следует «искать рубли», чтобы рассчитываться за российский газ, а Москве можно задуматься и о продаже за национальную валюту ряда других экспортируемых товаров, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин написал в Telegram, обращаясь к недружественным странам, что если они хотят получать российский газ, то им следует начать «искать рубли».

«На протяжении последних дней широко обсуждается вопрос расчетов за природный газ в рублях. Сначала страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в нашей валюте. Затем (президент Франции Эммануэль) Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет. А сегодня СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу «Ямал – Европа» упали до нуля», – напомнил он.

Спикер Госдумы указал, что «европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях».

«Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы РФ отказалась от взаиморасчетов в этих валютах. Правильное решение принял наш президент (Владимир Путин). Депутаты Государственной Думы его поддерживают», – подчеркнул Володин.

Он добавил, что у Европы «есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях», и «никакой трагедии в этом нет».

«Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ – ищите рубли. По-другому не должно быть», – подытожил Володин.

Он также выразил мнение, что РФ следовало бы расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту «удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес».

«В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», – заключил он.

Напомним, 23 марта Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли.

В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. Однако до этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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